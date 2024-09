Spotify lança 'meu top 5 Marília Mendonça' para celebrar legado da artista; veja como fazer

A plataforma Spotify Brasil divulgou, nessa terça-feira (10), uma nova experiência interativa exclusiva, intitulada por “Meu Top 5 Marília Mendonça”. O objetivo do app é celebrar o legado da artista sertaneja.

A iniciativa permite que os usuários escolham faixas favoritas entre a discografia da cantora e compositora, além de permitir o compartilhamento em outras redes sociais.

Veja como fazer:

Certifique-se de que seu aplicativo Spotify esteja atualizado com a versão mais recente disponível na App Store (v8.8.52); Acesse spotify.com/top5 no seu dispositivo móvel (iOS ou Android) ou na área de busca no aplicativo, digitando "meu top 5 Marília Mendonça"; A experiência apresentará uma coleção de músicas de Marília Mendonça. Escolha suas cinco favoritas; Em seguida, arraste e coloque na ordem de preferência para criar o seu Top 5; Por fim, você receberá um card digital personalizado para compartilhar seu Top 5 nas redes sociais.

O app já realizou a mesma ação com o trabalho de The Weeknd, Kendrick Lamar, ROSALÍA, BTS e Taylor Swift.

Show celebra Marília em SP

A sertaneja Marília Mendonça vai ganhar também uma homenagem com grandes nomes da música brasileira, em São Paulo. Encabeçado pelo Spotify Brasil, o projeto “This Is Marília Mendonça” está marcado para o dia 5 de outubro, no Allianz Parque.

O evento, que objetiva celebrar a carreira e vida da artista, contará com a participação de Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos, entre outros.