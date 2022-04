Solange lança clipe de 'Tudo Passa'; assista

A cantora Solange Almeida lançou clipe de "Tudo Passa" nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (1º). O single é o pontapé inicial da sequência de lançamentos que farão parte de um novo EP audiovisual com músicas inéditas.



A letra relata um relacionamento ao som do que há de mais moderno no forró, uma pegada mais eletrônica, mais piseiro.

Assista clipe:

"Tudo Passa" é uma composição de Lucas Macena, Igor Costa Costa e Gabriel BK. A letra relata um término em que uma das partes tenta se mostrar forte como uma rocha, mas na verdade, não consegue superar o fim.

Veja letra de "Tudo Passa":

Aí que vontade infernal de te ver

Já faz tempo, né?

Que pena que o que era pra ser bom

Acaba machucando

Eu to aqui, no mesmo lugar

Só que ele tá bem diferente

Por que você não tá

Não to suportando

Mas eu tento ser mais forte, disfarçar

Não to superando

E parece que eu nem vou superar

Ninguém morre de amor

Porque Tudo nessa vida passa

Então passa aqui em casa

Mata essa saudade senão ela me mata