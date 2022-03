Solange Almeida grava clipes de músicas inéditas para EP em Fortaleza

A cantora Solange Almeida gravou uma sequência de clipes para lançamento de novo EP audiovisual, nesta terça-feira (15), As produções inéditas devem ser lançadas nas próximas semanas.

Recentemente, a cantora publicou uma série de vídeos em estúdio preparando novo repertório com o produtor musical Igor Costa.

Veja bastidor de ensaio:

Desde que entrou em nova produtora, a mesma do cantor cearense Matheus Fernandes, Sol vem revelando novos eventos em cidades do Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Piauí e Rondônia.

Novo casamento

A cantora Solange Almeida se casou, em Igreja de Fortaleza, com o empresário Monilton Moura no começo do mês. A celebração religiosa aconteceu após o casal adiar a data quatro vezes. No dia 21 de novembro de 2020, já haviam realizado o casamento civil.