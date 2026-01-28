Simone Mendes se emociona ao mostrar reforma de jatinho de R$ 30 milhões

A cantora Simone Mendes se emocionou ao mostrar, na terça-feira (27), o resultado da reforma completa do jatinho particular, avaliado em cerca de R$ 30 milhões. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a artista aparece chorando ao conhecer o interior da aeronave, que passou por uma transformação total.

Na publicação, Simone explicou que a reação está ligada ao sentimento de gratidão pela própria trajetória. Segundo ela, a conquista simboliza anos de dedicação à música, desde o início da carreira até o atual momento profissional.

“Não é sobre avião. Não é sobre luxo. Não é sobre status. É sobre olhar para trás e lembrar de onde Deus nos tirou… e perceber que cada passo até aqui foi guiado por Ele”, escreveu.

Em outro trecho, a cantora destacou que o bem material é secundário diante de valores pessoais e familiares. “Tudo isso é só um detalhe perto do que realmente importa: a família de pé, a fé viva, os princípios preservados”, afirmou.

A artista também ressaltou o senso de responsabilidade associado às conquistas. “Que isso não seja um símbolo de conquista material, mas um lembrete diário de responsabilidade, gratidão e propósito”, completou.

O vídeo teve ampla repercussão nas redes sociais e gerou mensagens de apoio de fãs e seguidores, que relacionaram a conquista ao esforço da cantora ao longo da carreira.