Ivete Sangalo é denunciada ao MPBA por dançar 'Vampirinha' com criança

A cantora Ivete Sangalo foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) após uma criança subir ao palco durante um show para cantar e dançar a música “Vampirinha”. A informação foi apurada pela TV Bahia. A representação é preliminar e pode ser feita por qualquer cidadão, com objetivo de coletar dados iniciais para análise do órgão.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a criança cantando e dançando a faixa ao lado da artista. Não há confirmação sobre o local onde a situação ocorreu.

O conteúdo da composição apresenta refrões repetitivos e diretos que reforçam o tom sensual, como na estrofe: "É noite de lua cheia e as vampira tão solta / Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca".

Segundo o Ministério Público da Bahia (MPBA), as informações recebidas serão avaliadas e, caso haja indícios, poderão ser instaurados procedimentos para apurar o caso e adotar as medidas legais cabíveis. Por envolver pessoa menor de 18 anos, eventuais apurações seguem sob sigilo, conforme a legislação.

Procurada pelo g1, a assessoria de Ivete Sangalo informou que não iria se pronunciar sobre o caso.

A música “Vampirinha” foi apresentada ao público pela primeira vez durante o Festival Virada Salvador, em 31 de dezembro de 2025, e lançada oficialmente nas plataformas de streaming em 12 de janeiro. A composição é de Samir Trindade, Luciano Chaves, JnrBeats e da própria Ivete Sangalo.