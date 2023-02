Simone Mendes se declara para a irmã, Simaria: 'ela é o amor da minha vida'

A cantora Simone Mendes deu entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópoles, sobre seu novo trabalho, “Cintilante”, e comentou sobre a atual relação com a Simaria. Simone confessou que as duas decidiram terminar a dupla logo após uma entrevista de Simaria a Léo Dias, em junho do ano passado.

“Após a entrevista, a gente marcou uma reunião com empresário e gravadora e nessa conversa, ela decidiu querer tirar um ano para a vida dela. E a gente respeita”.

Simone ainda ressaltou que as duas se falaram após essa reunião, mas depois chegou a mandar mensagem para a irmã, mas foi ignorada.

“Teve um dia que eu mandei uma mensagem e ela não me respondeu, e aí pensei comigo: ‘Ela deve estar resolvendo as coisas dela, entendendo as coisas da vida dela, está vivendo a vida dela e está tudo bem’. Minha porta estará sempre aberta, ela é o amor da minha vida”, se declarou.

“Nossas coisas nós resolvemos em casa, porque somos família. Família é aquele que luta pelo outro, que briga pelo outro. A gente pode brigar, mas ninguém, ninguém pode falar mal dela, a gente se protege muito”, salientou.

Apesar de dizer que o ciclo da dupla encerrou, Simone não descarta uma turnê das duas juntas no futuro. “Mas como Sandy & Junior aconteceu, pode acontecer. E os fãs ficariam muito felizes de ver isso, quem sabe no futuro. Nunca digo dessa água não beberei. Mas hoje o meu foco é o meu projeto, que está lindo”.