Simaria usa figurino ousado no Domingão com Huck: 'tem que parecer que estou sem roupa'

O figurino escolhido por Simaria Mendes durante participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo, viralizou nas redes sociais neste domingo (15).

A artista chamou a atenção com um macacão totalmente da cor nude ao se apresentar ao lado da irmã, Simone. Enquanto interpretava a canção chamada "Amiga", Simaria mexia com frequência no look, o que foi questionado pelo apresentador Luciano Huck.

"O que você está [fazendo] com essa roupa? Você bota para cima, bota para baixo", perguntou o ele. "É que tem que parecer que eu estou sem roupa", disse a cantora.

Assista ao vídeo

Os figurinos ousados de Simaria já foram motivo de desentendimento entre a dupla. Em entrevista ao podcast PodDelas, no YouTube, Simone revelou ter ciúmes da irmã e se mostrou preocupada com a repercussão do público.

"A Simaria tem esse jeito, ela gosta de moda, gosta de sensualizar, gosta de decote. Sempre gostou de sensualizar, e eu sempre peguei no pé, por ciúme, por não querer ver ninguém falando dela. Era muito doloroso ouvir alguém falar dela, falar que não era legal o jeito de se vestir. Me preocupava. Eu ia para cima dela, falava: 'Não precisa disso, não precisa ficar mostrando o corpo'", revelou.

Simaria, no entanto, disse que não gosta de ver a irmã falando de suas roupas e quer ter a liberdade na escolha dos figurinos.