Primeira edição do 'Arraiá do Seu Domingo' apresenta shows de Gustavo Mioto e Eric Land

Os cantores Eric Land e Gustavo Mioto foram anunciados como atrações da primeira edição do "Arraiá do Seu Domingo", em Fortaleza. A festa acontece no dia 3 de junho, no La Maison Coliseu.

Quem também se apresenta no evento são os cantores Henry Freitas e o grupo Souse7.

Para uma melhor imersão junina, a festa ainda terá cidade cenográfica, comidas tipicas, “barraca do tinder”, touro mecânico, piscina da pescaria quadrilha e brincadeiras, além de um espaço open bar premium.

Os interessados podem garantir ingressos on-line no site Efolia ou fisicamente no Boteco Seu Domingo e nas lojas DLT do Iguatemi Bosque e North Shopping.

Os preços variam de acordo com o lote e setor escolhido. Nesta primeira edição, o público pode escolher entre dois espaços premium: frontstage e open bar de bebidas premium.

Serviço

Arraiá do Seu Domingo

Atrações: Gustavo Mioto, Eric Land, Henry Freitas, Souse7e e muito mais

Quando: 3 de junho (sexta-feira)

Onde: La Maison Coliseu (Av. Eng. Luiz Vieira, 555 - Papicu)

Pontos de venda: Efolia (online), Boteco Seu Domingo (Dionísio Torres) e lojas DLT (Iguatemi Bosque e North Shopping)