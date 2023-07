Simaria surpreende filhos de Simone em dia de lazer no shopping; assista

A cantora Simaria apareceu com os filhos da irmã, a sertaneja Simone Mendes, em um dia de lazer no shopping. Em publicação no Instagram, nesta sexta-feira (14), ela surigiu com Henry e Zaya.

No início dos stories, Simaria faz uma surpresa para o filho mais velho de Simone.

Assista:

Henry aparece em almoço com Pawel — filho de Simaria com Vicente Escrig — quando a tia chega chamando atenção dele. O garoto larga o prato de comida e corre aos braços dela.

Em seguida, Simaria aparece fazendo bolhas de sabão com Zaya em uma loja de brinquedos.

Giovanna, a filha mais velha de Simaria, também aparece no vídeo. Ela surge escolhendo alguns brinquedos com a prima mais nova.

Simone Mendes emplaca hit nos aplicativos de música, enquanto Simaria segue longe dos palcos

Desde a separação da dupla com a irmã, Simone Mendes segue em ascensão na carreira como cantora solo. Em junho deste ano, ela recebeu homenagem no "Caldeirão do Huck" por atingir 200 milhões de reproduções nas plataformas de streaming de música com a canção "Erro Gostoso".

A artista anunciou a nova fase da carreira em agosto de 2022, quando chegou ao fim a dupla que formava com sua irmã, Simaria.

Um dos nomes que apoia a carreira de Simone é o cantor sertanejo Gusttavo Lima. Ele inseriu a coleguinha na programação do evento "Buteco". A festa do cantor roda o país.

Simaria, por sua vez, fez uma única apresentação em 2023. Ainda sem se lançar oficialmente como cantora solista, ela se apresentou no aniversário do influenciador Carlinhos Maia.



Nas redes sociais, ela segue o trabalho como influenciadora digital de grandes marcas de cosméticos e roupas.