Irmão de Marília Mendonça comenta processo movido por família de produtor morto em acidente

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, comentou sobre o processo movido por familiares de Henrique Bahia, que morreu em acidente aéreo junto com a sertaneja, em 2021, em Piedade de Caratinga (MG). Em entrevista ao Splash, do Uol, João disse que a ação na Justiça não é contra a família dele. "Não é algo que temos relação", declarou.

Os parentes do produtor estão pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício dele com a equipe de Marília Mendonça, considerando o trabalho de Henrique de três anos com a sertaneja. O processo foi aberto 1 ano e sete meses depois da morte da cantora.

João Gustavo Irmão de Marília Mendonça "Sempre vai existir um carinho enorme pela família dele, não somos tão próximos até porque eles moram em outro Estado e assim fica difícil essa proximidade. O que eu já cheguei a ver foi que eles estavam lutando para que o Bahia fosse considerado funcionário pela empresa, isso não tem a ver com a gente."

Além de Marília e Henrique, também morreram o assessor e tio Abicieli Silveira, o piloto Geraldo Martins, e o copiloto Tarcísio Viana.

Ação na Justiça

O pai de Henrique, George Freitas, revelou a ação, declarando o desejo que o vínculo empregatício do filho seja reconhecido. "Em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você!", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

"Você não só trabalhava por um escritório ou artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho. Você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo", afirmou.

A equipe de Marília Mendonça confirmou a ação ao Splash, e enviou uma nota:

"É verdadeira a informação de que existe uma ação trabalhista em curso perante a justiça do trabalho proposta pelo filho do Henrique Bahia, representado pela sua mãe. Esclarecemos que a audiência realizada no último dia 07/07/2023 tinha como única finalidade de definir se o processo deve tramitar junto a Vara do Trabalho de Divinópolis-MG ou se perante uma das Varas do Trabalho de Goiânia-Goiás.

Contudo, não podemos fornecer maiores detalhes sobre o processo, uma vez que ele tramita em segredo de justiça. De todo modo, a Sentimento Louco Produções Artísticas, bem como o Espólio da Marília Mendonça, por meio do seu corpo jurídico, desde o princípio buscou o diálogo e a resolução do caso pela via conciliatória."