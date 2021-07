Simaria, da dupla com Simone, volta à cidade natal e declara: 'agradecer sempre a Deus'

A cantora Simaria, da dupla com Simone, embarcou neste mês de julho rumo ao passado e voltou à cidade natal, Uibaí, na Bahia, com os filhos – Giovanna e Pawel – e a mãe - Mara. Durante uma semana no município, a sertaneja afirmou que conseguiu reviver tudo e mostrar para os filhos como tudo começou.

"Voltar, olhar para tudo e simplesmente agradecer sempre a Deus pelo que conquistamos, por todos os caminhos que seguimos para encontrar uma vida melhor", disse.

De acordo com a cantora, a saudade dos parentes, das brincadeiras, da simplicidade do dia a dia e do cheirinho da terra a deixaram com coração apertado pedindo para voltar.

"Foi significante demais contar a eles (filhos de Simaria), ao lado da minha mãe, que de uma cidade tão simples chegamos onde estamos. É um exemplo de vida para a vida, pois até parece mentira ou até mesmo um sonho para mim. Tivemos um começo tão sofrido, mas nunca desistimos dos nossos sonhos e ideais", destacou.

Viagem

A família arrumou as malas e viajou para Bahia durante as férias das crianças. Depois da chegada em Salvador, município mais próximo, ela pegou estrada e dirigiu por mais de 500 quilômetros de carro para chegar onde tudo começou, Uibaí.

"A logística é demorada porque é a última cidade, o que justifica não visitarmos com mais frequência os nossos familiares, pois a agenda não permitia e, depois, veio a pandemia. Hoje, com os cuidados que temos, resolvi visitar, depois de cinco anos, e de forma especial", pontuou.

A fim de dividir esses momentos especiais com os fãs e seguidores, Simaria registrou um vídeo, através de um IGTV, publicado ontem, em seu canal e atinge mais de dois milhões de acessos.