Simone e Simaria lançam clipe com Sebastián Yatra em aposta ao mercado latino

As irmãs Simone e Simaria acabam de lançar feat com o colombiano Sebastián Yatra. Em português e espanhol, a canção “No Llores Más” mistura sertanejo, reggaeton e música africana.



O single, composto por Simaria, Calema, Rafinha RSQ e Sebastián Yatra, é uma versão do sucesso “Te Amo”, de Calema, dupla de irmãos de São Tomé e Príncipe, atualmente radicada em Portugal.

Veja clipe:



Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit

“Descobri essa melodia quando gravei um clipe com Calema, em Portugal. Desde a primeira vez que vi o Calema, me encantei. No dia da gravação, eles colocaram esse som. E eu perguntei: ‘Que som é esse?’ E eles disseram que era uma brincadeira que estavam fazendo. E eu disse: ‘Gente, estou apaixonada, isso é lindo demais! Na mesma hora, eu perguntei se um dia eu poderia gravar. E eles toparam”, disse Simaria.Sebastián Yatra também celebrou o encontro com as coleguinhas: “Escrever e gravar uma música com minhas duas amigas Simone e Simaria foi uma verdadeira honra! Tinha o sonho de encontrar uma canção em português que me entusiasmasse. ‘No Llores Más’ une gêneros musicais distintos, em português e espanhol, e se transforma numa viagem de emoções”.Com a canção, Simone, Simaria e Yatra estrelam juntos um videoclipe pra lá de sensual, gravado em Cancún, no México, sob a direção de Charlie Nelson, o mesmo que dirigiu o clipe de “Friend de Semana”, que reúne as estrelas Danna Paola, Luísa Sonza e Aitana.