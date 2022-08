Show de Henrique e Juliano tem briga e apresentação é encerrada antes do tempo; veja vídeo

Uma briga fez com que a dupla sertaneja Henrique e Juliano encerrasse o show antes do tempo previsto em Sorocaba, interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira (5). Eles tentaram pedir para que a confusão parasse, mas Henrique acabou anunciando o fim do evento.

"Desculpa, de verdade. Não é por conta de vocês, não. É sério mesmo. Vocês não merecem, de verdade, um evento organizado desta maneira", comentou o cantor.

Vídeo mostra momento que Henrique avisa que vai encerrar o show; assista:

Henrique continuou e chamou a atenção da casa de shows UZA: "A casa precisa ter mais condições de receber o público. A maioria aqui veio para curtir, para se divertir e não para isso. Eu não saí de casa pra isso".

Não se sabe o motivo da briga, mas é possível ver que seguranças também estiveram envolvidos. Vídeos da confusão circulam nas redes sociais.