Short de Djonga pega fogo devido a erro pirotécnico durante show: 'pegou fogo de verdade'

O rapper Djonga passou por um susto enquanto realizava um show no último domingo (19), na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O short do cantor pegou fogo após ele passar ao lado de um efeito pirotécnico. Após ser avisado pelos fãs, ele percebeu a situação e baixou rapidamente a peça de roupa atingida pelas chamas, ficando de cueca no palco.

“Djonga pegou fogo, ta de cueca no palco”, disse o cantor que rapidamente foi ajudado por sua equipe.

Logo após o fogo ser apagado, o rapper disse que estava tudo bem. “Pegou fogo de verdade. Está suave. Quero saber como é que faz agora de cuequinha no palco”, indagou o cantor.

O rapper, que entre o refrão de seus vários sucessos canta “fogo nos racistas”, brincou com a situação. “Nunca pensei em pegar fogo na minha vida. Logo eu do fogo nos racistas”, disse Djonga.

QUEIMADURA NA PERNA

Na tarde desta segunda-feira (20), o cantor comentou sobre o episódio nos stories do Instagram.

“Ontem foi por pouco de verdade. Se vocês repararem quase pegou na minha cabeça o outro jato de fogo. Perna está queimada, mas estou cuidando. Agora imagina se o mano não gosta de usar cueca? Que situação que ia ser”, contou o rapper.