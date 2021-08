Sertanejo Daniel celebra gestação da terceira filha

O cantor sertanejo Daniel, pai de duas meninas, agora aguarda a chegada da terceira filha. Em casa com maior frequência, por conta da pandemia, o técnico do "The Voice Brasil" revelou susto com a chegada da nova herdeira, em entrevista ao portal da revista Quem.

“Foi um acidente muito bom. Por mim já teria tido até antes, mas sempre respeitei o tempo da Aline, já que é a mulher que carrega o filho e que sofre com as mudanças. Ela parou de tomar os remédios e aconteceu naturalmente", disse o cantor.

Ainda no bate-papo, Daniel contou que nas gestações anteriores, por conta da agenda de shows, não pode curtir tanto como agora. “Eu tive o prazer de curtir as duas gestações, mas mesmo assim não foi igual agora que estou direto em casa".

Dia dos pais

No próximo dia 13 de agosto, às 20h, o cantor participa da live Festival do Dia dos Pais, do Teatro Bradesco. Ele se apresenta ao lado das filhas, Lara, de 11 anos, e Luiza, de 9.

A relação das filhas do cantor com a música começou muito cedo. Daniel até já colocou as duas para cantar em algumas apresentações e até em um DVD.