Frank Aguiar completa 30 anos de carreira e fala sobre fama, dinheiro e parcerias no forró

Desde a década de 1990, Frank Aguiar, 50, é um dos nomes que atua com o teclado no forró. Com 30 anos de carreira, conquistou bens, amizades e espaço no mercado musical. No 27º episódio do podcast É Hit, o forrozeiro falou das batalhas para conquistar o sucesso e também avaliou os atuais nomes do gênero nordestino.

O início da carreira de Frank Aguiar de forma profissional aconteceu no Ceará por meio de uma gravadora local. "O estado é uma referência para esse estilo da música que eu toco. Todos os artistas brasileiros querem fazer história em Fortaleza. Sou muito grato. A minha revelação musical se deu no Ceará".

Escute podcast com João Lima Neto:

02min - O início da carreira de Frank Aguiar no Ceará

14min - A introdução do teclado no forró

18min50 - Parada de shows na pandemia

21min30 - As conquistas com o retorno financeiro na música

28min - Frank Aguiar fala do avanço do LP para os aplicativos de streaming

29min30 - A atual vida em São Paulo e o desejo de voltar para o Nordeste

30min56 - Aposentadoria da vida política e o futuro

No bate-papo, Frank Aguiar falou das conquistas financeiras em três décadas de carreira: avião, carros de luxo, fazendas, entre outros empreendimentos.

Natural do Piauí, o forrozeiro tem desejo de poder retornar para à terra natal na velhice. Ao mesmo tempo, acredita que nunca vai se aposentar da vida musical.