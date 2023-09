Recomendação do Ministério Público pode barrar show de Wesley Safadão na Paraíba; entenda

O Ministério Público da Paraíba publicou, nessa quarta-feira (27), uma recomendação para que o evento "Garota Vip", do cantor Wesley Safadão, não seja realizado no estacionamento do Estádio Almeidão, em João Pessoa. A ação pede que o Estado da Paraíba e seus órgãos competentes não concedam autorização para a realização de eventos não esportivos no local por conta dos "graves danos causados à população e agressão ao meio ambiente saudável e equilibrado".

O anúncio do MPPB ocorreu uma semana depois de o artista anunciar a volta aos palcos após dar uma pausa para cuidar da saúde mental. O show do cearense está marcado para o próximo dia 14 de outubro.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a assessoria de Wesley Safadão afirmou que ainda não tem conhecimento sobre o caso.

De acordo com o documento, a promotora Cláudia Cabral Cavalcante determina que a empresa responsável pelo evento deverá "ou mudar o local das apresentações ou, excepcionalmente, apresentar aos órgãos competentes um plano de mitigação de ruídos".

Segundo ela, o plano deve contemplar um projeto acústico com "medidas mitigadoras dos impactos ambientais negativos, com um estudo acústico que mapeie as áreas de influência direta e indireta do evento que venha a utilizar som amplificado e que comprove de modo eficaz a cessação do dano ambiental (poluição sonora), além de um Plano de Monitoramento de ruídos a ser operacionalizado durante o evento", diz trecho da publicação do MP.

Denúncias

Moradores do entorno do estádio denunciam que os shows causam poluição sonora e ambiental antes, durante e depois da realização dos eventos, representando "graves danos à saúde pública e ao meio ambiente, posto que, dentre as pessoas atingidas, estão também crianças com espectro autista e idosos, que sofrem não apenas com o excessivo barulho causados por potentes equipamentos de som como também com a restrição da própria mobilidade", informou.

A população local também relatou diversos problemas como aglomeração intensa de pessoas, duração excessiva das apresentações - que chegam até as 5h30 da manhã -, danos ao solo, rachaduras em teto das casas e descarte irregular de resíduos.

A promotora de Justiça argumenta que a recomendação se embasa, além dos depoimentos, vídeos e áudios, em perícia técnica, comprobatória dos danos. "O parecer técnico não recomendou a autorização de shows no estacionamento do Estádio Almeidão, tendo em vista que a realização não se adequa aos aspectos ambientais, de saúde pública e legislação local (ausência de infraestrutura de isolamento acústico, entre outros aspectos), além da distância entre o estacionamento e as residências mais próximas ser de apenas 15 metros", afirmou.