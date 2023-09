Dona Bil, mãe de Wesley Safadão, tem bolsa de luxo furtada dentro da própria casa

A empresária Dona Bil, mãe do cantor Wesley Safadão, usou o Instagram para denunciar o furto de uma bolsa de luxo. Segundo ela, em postagem feita nesta quinta-feira (28), o acessório foi levado de dentro da casa dela. em um condomínio, no município de Eusébio (CE).

"O caso aconteceu há alguns dias. Dentro da minha minha própria residência", iniciou ela em texto. Em seguida, ela falou sobre a segurança do item. "A bolsa possui um código único e a nota fiscal está comigo. Portanto, será possível o seu rastreamento", detalhou.

A bolsa é de cor rosa com detalhes amarelos na alça; Dona Bil não revelou o valor do acessório, mas sites especializados apontam que, dependendo do modelo e edição, a peça pode custar mais de R$90 mil.

Polícia foi acionada

Conforme Dona Bil, a polícia já foi acionada para averiguar o furto do objeto pessoal. "Aquele que estiver com a posse responderá pelo crime cometido. As autoridades já estão tomando todas as medidas cabíveis e todos aqueles que acessaram a minha residência serão investigados".

Por fim, ela pede que quem souber informações procure ela nas redes sociais. "Quem tiver informações sobre a bolsa peço que me procure e o sigilo será garantido".