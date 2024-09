Rapper Orochi anuncia show secreto com Travis Scott no mesmo dia do Rock in Rio

O rapper Orochi anunciou no Instagram, na manhã desta quarta-feira (11), que fará um show secreto com o norte-americano Travis Scott. A festa será no dia 13 de setembro — mesmo dia em que se apresentam no festival Rock in Rio.

O horário do evento ainda não foi divulgado pelos artistas. Além deles, a festa sigilosa receberá a participação dos membros da gravadora Cactus Jack, além do DJ e produtor musical Chase B, que participa da turnê atual de Travis Scott.

Não foi divulgado se será gravada alguma produção audiovisual no lugar.

Programação no Rock in Rio

Na programação do Rock in Rio 2024, Orochi se apresentará na sexta-feira (13) ao lado de Chefin e Oruam, por volta das 20h10 no Palco Sunset, enquanto Travis Scott fechará o primeiro dia de festival a partir de meia-noite no Palco Mundo.

Vale destacar que o brasileiro também subirá no palco principal no dia 21 de setembro.