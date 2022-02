Paulinha Abelha segue internada em estabilidade clínica, mas sem uso de medicamentos

Novo boletim médico da cantora Paulinha Abelha foi divulgado no começo da noite desta sexta-feira (18). De acordo com a nota divulgada pelo hospital, Paulinha segue em coma na unidade de terapia intensiva (UTI) com estabilidade clínica, mas sem necessidade de medicamentos para manutenção de vida.

Ainda segundo o boletim médico, a cantora continua recebendo terapia renal substitutiva sem intercorrências.

Paulinha desmaiou dias antes de ser internada

Dias antes da internação, Paulinha e integrantes do grupo Calcinha Preta participaram do canal no Youtube "PodPah" e revelou ter passado mal. Na entrevista ela afirma que teve tontura e desmaio.

A artista foi transferida para o Hospital Primavera, na Zona Sul de Aracaju, às pressas na noite da última quinta-feira (17). No mesmo dia, os médicos constataram que uma bactéria no cérebro pode ter ocasionado o coma da forrozeira.

Evolução do quadro

A vocalista do grupo estava bem até o dia 10 de fevereiro, quando publicou um post com imagens nos palcos. No dia seguinte, no entanto, ela passou mal durante uma turnê em São Paulo e foi internada.