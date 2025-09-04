Pai da dupla Samuel e Mateus perde memória e não lembra de acidente que matou os filhos na Bahia

O pai da dupla de arrocha Samuel e Mateus, que morreu em um acidente de trânsito na BR-101, em Presidente Tancredo Neves, no extremo sul da Bahia, não se lembra do que aconteceu no momento da batida. Segundo familiares, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos, chegou a acreditar que estava sozinho na motocicleta. Ele ficou em choque ao descobrir que perdeu os dois filhos.

A colisão ocorreu na noite de segunda-feira (1º), quando a moto conduzida por Josenilson se chocou contra uma caminhonete. Os irmãos, de 17 e 14 anos, morreram na hora. O pai foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, a 66 km do local. Após dois dias na UTI, recebeu alta para a enfermaria na quarta-feira (3), com quadro estável, mas sem previsão de deixar o hospital.

A investigação revelou que o motorista da caminhonete não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O delegado José Neri, coordenador regional da Polícia Civil, informou que o homem foi ouvido na delegacia. Como não houve flagrante, ele acabou liberado.

O condutor relatou que trafegava pela rodovia quando foi surpreendido pela moto, que teria saído de uma estrada vicinal. Ele disse ainda que fugiu do local por medo de ser linchado e negou ter ingerido bebida alcoólica. A caminhonete foi incendiada logo após o acidente, em protesto contra a tragédia.

A Polícia Civil requisitou laudos de necropsia e do local do acidente para esclarecer as circunstâncias da colisão. O caso segue sob investigação.

Vítimas

Samuel Santos de Almeida e Mateus Santos de Almeida haviam acabado de iniciar a carreira musical. A dupla ganhou projeção ao postar vídeos cantando arrocha, acumulando mais de 200 mil seguidores em poucos dias no Instagram. Eles haviam criado um canal em plataforma digital, assinado contrato com um empresário e registrado a primeira gravação em estúdio.

Segundo familiares, os irmãos tinham o sonho de cantar ao lado de Pablo e da banda Toque Dez. A repercussão da morte mobilizou fãs e artistas. Nas redes sociais, a banda Toque Dez lamentou a tragédia: “Luto por Samuel e Mateus”, escreveu o grupo, acompanhado de emojis de lágrimas e coração partido.