Pabllo Vittar lança feat com Ivete Sangalo da canção 'Lovezinho'; assista

Pabllo Vittar acaba de lançar mais uma produção do projeto "I Am Pabllo Tour". Nesta quinta-feira (4), o clipe de "Lovezinho" foi disponibilizado no YouTube.

Originalmente, a faixa faz parte do álbum “111“, lançado pela drag queen em 2020. A canção foi escrita por foi escrita pela própria artista em parceria com Arthur Marques, Maffalda, Pablo Bispo, Rodrigo Gorky e Zebu.

Veja clipe:

Me dê lovezinho. Um lovezinho na praia. Um lovezinho na cama. Um lovezinho na quarta. E todo fim de semana", diz trecho de canção.

O clipe faz do projeto "I am Pabllo", um especial de cinco de carreira lançado por Pabllo Vittar em 2022. É o primeiro álbum ao vivo da drag queen, lançado em 14 de dezembro de 2021 pela Sony Music Brasil. O show foi exibido no mesmo dia do lançamento pelo canal TNT, e transmitido simultaneamente pelo YouTube.