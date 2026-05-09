Ônibus de Zezo atropela cavalo na BR-230 e bate no acostamento, na Paraíba
O animal morreu na estrada. Dentre os ocupantes do veículo, ninguém ficou ferido.
O ônibus do cantor Zezo colidiu com um cavalo solto na BR-230, em Pombal, no Sertão da Paraíba, durante a madrugada deste sábado (9). Após atingir o animal, o veículo ainda bateu no meio-fio do acostamento. O cavalo morreu no local após ser arrastado por um trecho da rodovia.
Já entre os ocupantes do veículo ninguém ficou ferido. De acordo com informações divulgadas, o ônibus transportava integrantes da banda do artista quando o acidente aconteceu.
Em nota oficial, a assessoria informou que o cantor não estava no ônibus no momento do acidente.
“O escritório de gerenciamento de carreira do cantor Zézio Potiguar informa que, na madrugada deste sábado, o ônibus que transportava integrantes da banda se envolveu em um acidente após colidir com um cavalo que surgiu inesperadamente na estrada”, diz o comunicado.
A equipe também informou que todos os ocupantes receberam assistência necessária após o acidente. O show do cantor previsto para este sábado (9), em Nordestina, na Bahia, está mantido.
Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não prevê punição específica para acidentes na estrada que causem a morte de animais. No entanto, de acordo com o Inciso IX, art. 220, da Lei nº 9.503, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito frente à aproximação de animais na pista pode resultar em infração grave e multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira de habilitação do infrator.
Acidente com Mastruz com Leite no Maranhão
Poucas horas antes, outro acidente envolvendo artistas foi registrado no Nordeste. O ônibus da banda Mastruz com Leite saiu da pista e colidiu com uma árvore na BR-226, nas proximidades de Imperatriz, no Maranhão, durante a madrugada deste sábado (9).
Segundo a cantora Djailma Pontes, o motorista tentou desviar de um buraco na rodovia antes da colisão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.