Ônibus da banda do cantor Núzio Medeiros sofre acidente na BR-316 no Piauí

O ônibus que transportava a banda do cantor Núzio Medeiros se envolveu em um acidente na BR-316 nas proximidades de Teresina (PI), na madrugada deste sábado (4).

Informações preliminares apontam que seis pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. As vítimas foram socorridas para hospitais de Teresina. Não há informações sobre o estado de saúde do cantor.

A equipe seguia de Iguatu (CE) para Senador Alexandre Costa (MA), onde o cantor tinha uma apresentação marcada para este sábado (5).

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Conforme relatos da equipe de Núzio feitos ao Diário do Nordeste, as perdas foram apenas materiais, com o ônibus ficando completamente destruído e prejuízos aos equipamentos da banda.

O acidente foi confirmado por Núzio pelas redes sociais. Por meio de nota, a equipe destaca que "todos os integrantes estão bem" e informa que o show em Senador Alexandre Costa está suspenso.

Núzio Medeiros é um cantor potiguar, natural de Mossoró, que vem em destaque no cenário do forró. Em parcerias de sucesso com cantores como Henry Freitas e Kadu Martins, tem como um dos principais hits 'Tando' e 'No Ritmo da Sanfoninha', além do álbum 'Do Meu Tempo Pra Cá'.