Oito cidades para curtir o fim do Carnaval 2026 no Ceará nesta terça (17); veja programação

A terça-feira (17) marca o encerramento da programação oficial de Carnaval em diversos municípios do Ceará.

Fortaleza, Guaramiranga, Aquiraz, Cascavel, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Crato concentram shows, cortejos, blocos e atividades culturais ao longo do dia.

Fortaleza

Na capital Fortaleza, a Praça da Gentilândia, no Benfica, recebe DJ Márcio Celso, Mel Mattos, Essas Mulheres Elétrico e Os Transacionais.

Na Avenida Domingos Olímpio, desfilam os afoxés Obatalá, Ilê Ilú, Oxum Odolá, Acabaca, Ogun Alakayê e Omõrisà Odé, além das escolas de samba Sambamor, Imperadores da Parquelândia, Barão Folia, Corte no Samba e Girassol. No palco, a programação inclui Bloco Luxo da Aldeia e Chico César.

O Mercado dos Pinhões conta com DJ Seiki, Selvagens à Procura de Lei, Sardinha Elétrica e Iracema Bode Beat. No Mocinha, a atração é Num Ispaia Senão Ienchi.

O Passeio Público mantém programação infantil com Tia Samila e Sua Turma, Projeto Carambola e Gal Saldanha.

No Aterrinho da Praia de Iracema, se apresentam DJ Femo, Bloco Mambembe, Yasmin Sensação e Olodum.

O Parque Rachel de Queiroz reúne Cantakids, Rose Martins e Banda, Brechó Sonoro e Concentra Mas Não Sai. Na Regional 10, o Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego – Geração 60 também integra a agenda.

Guaramiranga

Em Guaramiranga, a programação inclui sessão matinal na Igreja da Gruta com Cleivan Paiva e Cláudio Mappa.

Na Praça do Teatro Municipal, o público infantil acompanha La Charanguita e Dona Zefinha. Na Igreja Matriz, se apresentam Tâmara Lacerda e Ranier Oliveira.

Aquiraz

No município de Aquiraz, a Arena Prainha encerra a programação com Alok, Zé Neto & Cristiano e Caio Lívio.

Na Arena Iguape, o fechamento conta com Pedrinho Martins, Lucas Moura e Brendynha. Já na Arena Batoque, sobem ao palco Pedrinho Martins, Allanzinho e Kiko Show.

Em Majorlândia, a terça-feira reúne Vintage Culture, Zé Cantor, Pagode da Mistura, Elvis Oliveira, Júnior Viana, Thalys Ronnielle, Amor a Mil, além de Davizão e Jeanzinho.

Cascavel

Em Cascavel, a programação se distribui entre praias e distritos.

Na Caponga, se apresentam Thalys Rondinele e Karenzinha. Em Barra Nova, sobem ao palco Cláudia e Betânia, André Vinícius e Balbino.

Em Jacarecoara, a agenda inclui Benjamim Torres, Sedusamba, Bicho Frevo, Banda Brasilis e Baquetas.

Na Praça São Francisco, a programação reúne Henry Freitas, Mara Pavanelly e Junior Viana.

Em Pitombeiras, se apresentam É o Pique e Alédio Brás, além de DJ Markin e DJ Cláudio Mix com Karina Show.

Paracuru

No município de Paracuru, a terça-feira conta com Pedro Sampaio, Henry Freitas e Forró Balancear.

São Gonçalo do Amarante

Em São Gonçalo do Amarante, o distrito de Siupé recebe DJ dos Santos.

Na Taíba, a programação inclui Delano Santos, Verão S/A, Fernandinha, Cláudio Ney e Juliana, Banda Reite, DJ Ricardo e Banda Zé Joana.

No Pecém, sobem ao palco Dennis DJ, Fernandinha, Cláudio Ney e Juliana e DJ Harisson. Já no Croatá, a agenda reúne Tome Forró, Romarinho, Lagosta Bronzeada e DJ Reinaldo.

Crato

No Cariri, Crato promove Bailinho Infantil com Tio Flavinho e Banda Algazarra e apresentação do grupo Zabumbar.

No Palco Vitorino Carnavalesco, a programação reúne Pagode Resenha Delas, João do Crato, Jorge Aragão, Brasilianos (Elvis Nazário e Milla Sampaio) e Wawa.