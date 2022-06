No Dia dos Namorados, Vybbe Junina terá 'Arraiá dos Solteiros' com Zé Cantor, Toca do Vale e Nildinha

Quem disse que quem é solteiro não vai ter um encontro marcado no Dia dos Namorados? O destino? O ‘Arraiá dos Solteiros' que vai invadir a Vybbe Junina deste domingo (12). Vão passar pelo palco do evento, montado no Colosso Fortaleza, a irreverência de Zé Cantor, o swing forrozeiro de Toca do Vale e o romantismo de Nildinha que promete embalar o público com o melhor do forró das antigas.

Os portões estão programados para abrir às 16 horas.

Legenda: Nildinha, Toca do Vale e Zé Cantor se apresentam neste Dia dos Namorados Foto: Divulgação

A primeira edição da Vybbe Junina promete movimentar a Capital cearense e atrair todos os olhares para um dos períodos mais tradicionais do Nordeste. Quinze atrações musicais vão passar pelo palco do festival, distribuídas em cinco dias de festa.

Depois do sucesso na estreia com Limão com Mel, Xand Avião e Ávinne, dia 5, será a vez do forrozão de Zé Cantor, Toca do Vale e Nildinha agitar o ‘Arraiá dos Solteiros’.

Nattan, Dorgival Dantas e Diego Facó prometem não deixar ninguém parado na véspera de feriado, quarta-feira (15).

No dia 19, o sertanejo será bem representado por Bruno e Marrone no ‘Arraiá do Austin”, que conta ainda com o forró do “cara do momento”, Matheus Fernandes e de Pedrinho Pegação.

Para encerrar a programação, dia 26, os hits de sucesso de Mari Fernandes, além da dupla Ícaro e Gilmar e Forró Real fazem uma mistura de ritmos que promete deixar o público com um gostinho de quero mais.

Resgatar a tradição do São João

Além dos shows, o público vai viver uma experiência multissensorial com a instalação de elementos que remetem ao período junino, como cidade cenográfica, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras, touro mecânico e muito mais.

Os setores estão divididos em Brahmosidade (Open Bar de cerveja Brahma); Mandacarú e Lounge Xique-Xique. Os ingressos custam a partir de R$ 100 dependendo do lote atual e da área escolhida; e a venda já está liberada pelo site da Brasil Ticket (online) e nas lojas Blinclass (pontos de venda físicos) do North Shopping, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi.

Serviços

Vybbe Junina 2022

Domingo (12): Arraiá dos Solteiros

Atrações: Zé Cantor, Toca do Vale e Nildinha

Onde: Colosso Fortaleza

Abertura dos portões: 16 horas

Mais informações: @vybbejunina

Próximas datas

Quarta – 15/6: Véspera de Feriado (Nattan, Dorgival Dantas e Diego Facó)

Domingo – 19/6: Arraiá do Austin (Bruno e Marrone, Matheus Fernandes e Pedrinho Pegação)

Domingo – 26/6: Mari Fernandes, Ícaro e Gilmar e Forró Real