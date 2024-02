Nattan diz que já recuperou 70% da voz em tratamento e revela gravação de novo DVD; assista

O cantor Nattan segue em tratamento de cordas vocais, danificadas enquanto ele estava com H. Pylori. No fim de semana, ele atualizou os fãs sobre o retorno aos palcos após ir ao médico em um hospital privado de São Paulo (SP).

"Meu tratamento tá indo muito bem. Uma melhora de 70%. Agora é só continuar, focar, e se Deus quiser, já, já eu tô de volta para vocês", declarou Nattan em vídeos nos stories.

Legenda: Nattan em consulta médica Foto: Reprodução/Instagram

Ainda na rede social, o cearense revelou que está preparando novidades da carreira para os próximos meses.

"Projeto novo, DVD novo, sentamos com uma galera. Vamos voltar não só com os shows, mas com um projeto muito lindo. Com certeza, vai ser o projeto da minha vida. Estamos em audição para repertório novo", detalhou Nattan.

Nattan encontra Dudu Borges

Legenda: Nattan no estúdio do produtor musical Dudu Borges Foto: Reprodução/Instagram

Em temporada na cidade de São Paulo, por conta do tratamento da voz, o cantor está passando dias em um hotel com alguns amigos.

Na semana passada, ele surpreendeu os seguidores ao aparecer no estúdio do produtor musical Dudu Borges — nome reconhecido nacionalmente por assinar produtos audiovisuais de artistas como Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Luan Santana, Bruno & Marrone, entre outros.

Ao mesmo, ele realiza audições para montar um novo repertório.