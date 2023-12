Naiara Azevedo mostra hematomas e denuncia ex-marido por violência: 'é uma coisa muito difícil'

A cantora Naiara Azevedo detalhou ter sido vítima de violência psicológica, física e patrimonial por parte do ex-marido e empresário dela, Rafael Cabral. Em entrevista ao "Fantástico" nesse domingo (3), ela revelou imagens dos supostos hematomas provocados pelas agressões.

A artista denunciou o antigo companheiro, na última quinta-feira (30), por constrangimento ilegal — quando uma pessoa constrange alguém por meios violentos ou via grave ameaça —, conforme informações da TV Anhanguera. A Justiça de Goiás aceitou medida protetiva em favor de dela contra o ex-marido.

Naiara contou ao programa da TV Globo que já havia sofrido diversos tipos de violência ao lado do ex, com quem ficou até julho deste ano. No entanto, quando ele passou a supostamente interferir na vida profissional dela, um alerta foi ligado.

Naiara Azevedo Cantora Já tinha sofrido violência física, moral, psicológica. Mas a patrimonial foi meu gatilho, onde entendi que estava sendo impedida de trabalhar."

Legenda: Fotos de hematomas em processo de Naiara Azevedo contra ex-marido Foto: reprodução

Violência patrimonial

Segundo ela, Rafael era quem administrava todo o faturamento do casal,e, no início da carreira, apesar de ganhar uma quantia milionária, ela só tinha acesso a parte disso.

Naiara Azevedo Cantora Os dois primeiros anos de minha carreira, com maior faturamento, de R$ 4, 5, 7 milhões, sabe quanto eu tirava por mês? Mil reais. Ele dizia: 'Para que você quer dinheiro? Você tem tudo. Mil reais não dá pra você viver?'. Eu não tinha acesso a nada."

Naiara Azevedo disse que uma situação específica foi determinante para que ela decidisse procurar ajuda:

"Estava saindo de viagem, os funcionários foram pegar os equipamentos e foi dado uma ordem que a gente não poderia levar os equipamentos caso eu não pagasse a eles o aluguel por aquilo. Por que eu teria que pagar aluguel por algo que é meu?"

Naiara Azevedo Cantora É uma coisa muito difícil. Não julgo quem passa por uma situação abusiva. Passei por uma campanha de abuso contra a mulher e não podia falar pra ninguém. Podia, mas não tinha coragem."

Na atração, a cantora disse que não tem interesse no dinheiro que pertence ao ex, somente nos 50% que deveriam ser dela. "Só quero o que é meu. Quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor", explicou.

À TV Globo, Rafael Cabral negou todas as acusações da ex-esposa e disse não entender o porquê de ela está fazendo isso. "Não entendi a denúncia, não entendi a narrativa. Fui pego de surpresa. Estou decepcionado com o ocorrido, não tinha necessidade disso", declarou o empresário.