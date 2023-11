Naiara Azevedo desabafou que teme pela própria vida, diz colunista; entenda o caso

Naiara Azevedo, de 30 anos, se tornou um dos assuntos mais comentado nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (30). Segundo coluna do Metrópoles, a cantora teria sido vítima de violência doméstica enquanto era casada, e chegou a realizar um boletim de ocorrência afirmando aos policiais "temer pela vida".

No documento, ao qual o portal Metrópoles teve acesso, Naiara explica que o ex-marido fez um seguro de vida "de valor muito alto" no nome da cantora, e se colocou como beneficiário em caso de morte da ex-mulher.

“Estão separados desde o mês de julho de 2023, por iniciativa da declarante [Naiara], após um episódio de violência física e de ameaça, quando ele disse que acabaria com sua carreira, com sua vida e também a injuriou”, diz trecho do registro.

Além do seguro de vida, o ex-marido é sócio da cantora. Segundo ela, a maioria dos seus bens está sob controle da família do ex.

Confira trechos do boletim de ocorrência

“Embora tenham se separado, a declarante [Naiara] e Rafael continuaram sócios em equipamentos que são por ela utilizados em seus shows. Desde 2021 (quando se divorciou) ela vem tentando separar seu patrimônio do patrimônio de Rafael, porém, até a presente data não foi feita a partilha de bens.”

“Hoje [quinta-feira, 30/11] a carreta usada nos shows estava sendo preparada para amanhã ir a um show e ela soube que seu ex-cunhado, Fernando Alves Cabral, determinou que fossem retirados do veículo todo o backline, o equipamento de luz, o equipamento de led/luz, fogos de artifício e CO2 e outros equipamentos."

"A declarante esclarece que todos esses equipamentos pertencem a ela e a alguns sócios, dentre eles seu ex-marido e seu ex-cunhado, acima citados. Os objetos foram colocados em um galpão, que foi trancado por Fernando, impedindo-a de usá-los em seu show amanhã. Posteriormente a isso, a declarante recebeu um recado de Fernando no qual ele dizia que se quisesse usar os equipamentos, terá que locá-los, constrangendo-a, portanto, a locar instrumentos/equipamentos dos quais ela também é proprietária”.

Segredo de Justiça

Ainda nesta manhã, foi publicado pelo portal Leo Dias, que Naiara Azevedo teria ido até uma unidade policial em Goiânia prestar queixa por agressão física, e que, um suposto namorado teria sido o responsável.

Em nota enviada ao site de celebridades, a equipe da cantora se limitou a dizer que Naiara não possui namorado e que o caso corre em segredo de Justiça.

Até a publicação desta matéria, a cantora Naiara Azevedo não fez nenhuma declaração ou confirmou a identidade da pessoa que praticou agressão contra ela.