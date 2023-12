Naiara Azevedo diz que grande parte do próprio patrimônio está no nome da família do ex-marido

Entre as revelações obtidas por meio do Boletim de Ocorrência registrado pela cantora Naiara Azevedo, na madrugada dessa quinta-feira (30), está a situação dos bens da sertaneja. Segundo ela, grande parte dos recursos materiais que conquistou em anos de trabalho não estão em seu nome, e sim, no nome do ex-marido, Rafael, e da família dele.

Na denúncia, a cantora ainda declarou que foi obrigada a assinar uma procuração no nome da sogra “dando a ela plenos poderes sobre todos os seus bens”. Além disso, Naiara contou que seus shows eram marcados sem seu consentimento, com um certificado digital, usado pelo então marido, os irmãos e a mãe dele. “Todos os contratos eram assinados por eles sem o conhecimento da declarante [Naiara], que ficava encarregada de executar os shows”, trecho do documento.

A artista relatou nunca ter tido acesso à renda obtida pelo próprio trabalho, devido à administração do seu ex-marido, que também era seu empresário. Ela desconhece o valor total do patrimônio.

“A declarante [Naiara] possui duas casas em seu nome e outra casa financiada em nome de Fernando [seu ex-cunhado, Fernando Alves Cabral]. Porém, é paga pela declarante e Rafael, sendo que nesse local ela guarda todas as suas roupas e objetos pessoais, inclusive aqueles usados em grande parte dos seus shows”, outro trecho da denúncia.

Naiara revelou sentir medo de perder seus bens, devido ao acesso que o ex-marido e os irmãos têm ao local. A cantora vem tentando, por meio legais, que Rafael e a família prestem contas e informe valores e contas bancárias em seu nome, mas ainda não conseguiu nada com a Justiça.

“Todo o patrimônio de Rafael e seus irmãos foi construído através de seu trabalho em conjunto com Rafael. E que ela, durante todos esses anos, não teve acesso aos frutos de seu trabalho, pois as referidas pessoas, administrando toda a parte financeira, dificultavam seu acesso a esses dados através de pressão psicológica”.

Medida protetiva

A cantora Naiara Azevedo, vítima de violência doméstica, conseguiu medida protetiva contra o ex-marido e a família dele. A decisão foi tomada nessa quinta-feira (30).

"A Justiça de Goiás deferiu medida protetiva em favor de Naiara e contra o ex-marido com base na Lei Maria da Penha, no intuito de resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da artista", afirmou a advogada Maria Luiza Póvoa Cruz.

A equipe da ex-BBB 22 também informou que a cantora vem sofrendo crimes como constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial.

A defesa de Rafael informou que não irá se pronunciar por enquanto. Os advogados do empresário disseram ainda que ele não foi intimado.