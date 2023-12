Ex de Naiara Azevedo diz estranhar denúncia de violência doméstica, mas reconhece 'falhas humanas'

Rafael Cabral, ex-marido de Naiara Azevedo, assegurou que vai respeitar a decisão judicial que concedeu uma medida protetiva à cantora sertaneja. Recentemente, a ex-BBB denunciou estar sofrendo ameaças e revelou que teve o patrimônio comprometido pelo ex.

"Recebi com estranheza as declarações e medidas judiciais envolvendo meu nome e de minha família. Minha história com a Naiara foi construída com muitas lutas e dificuldades, onde duas pessoas desacreditadas conseguiram, juntas, alcançar muito mais do que imaginavam e chegar a uma carreira artística de sucesso, nacionalmente conhecida", começou Rafael, em nota.

O ex-marido disse ainda que, "humildemente", reconhece os próprios erros e "falhas humanas". "Respeito e acolho as decisões da Justiça e espero que, através do diálogo, possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências", continuou.

Rafael, porém, não negou as agressões denunciadas por Naiara e elogiou a ex-esposa. "É uma artista completa e pessoa incrível, a qual dediquei mais de dez anos da minha vida. Tem minha total admiração e o carinho de toda a minha família. Desejo a ela sempre o maior sucesso do mundo", finalizou.

Recentemente, a equipe da cantora revelou que Naiara está sofrendo crimes como constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial do ex-marido e da família dele.