MC Marcinho segue estável e respira por aparelhos, informa boletim

O cantor MC Marcinho está respirando com ajuda de aparelhos e seu estado de saúde "segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos", informou o último boletim médico do Copa D'Or, hospital onde o funkeiro está internado. O comunicado foi assinado por Jacqueline Miranda, coordenadora de Transplante Cardíaco da Rede D’Or, e Marcelo London, diretor médico do Copa D’Or. As informações são do jornal O Globo.

MC Marcinho sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho e chegou a ser intubado. No dia 14, ele foi submetido à implantação de um coração artificial. Ele deve permanecer internado durante o período em que aguarda na fila do transplante de coração.

LUTA PELA VIDA

O funkeiro vem enfrentando problemas no coração nos últimos anos e, em 2021, precisou colocar um marca-passo após sofrer um princípio de infarto.

Em março, ele precisou cancelar mais de 20 shows devido aos problemas de saúde e passou por uma cirurgia cardíaca para realizar a troca do marca-passo.

Conforme o Gshow, em 13 de julho, MC Marcinho realizou uma cirurgia para implantar um coração artificial, após ser intubado em estado grave por conta de uma parada cardíaca, no dia 10 de julho.