MC Guimê retorna aos palcos e recebe mensagem de Lexa

Após ser expulso do BBB 23 e indiciado pelo crime de importunação sexual, MC Guimê retornou aos palcos, nesse domingo (7). O próprio artista contou a novidade aos fãs, no Instagram. O show aconteceu em Birigui, interior de São Paulo.

Guimê compartilhou na rede social imagens em que aparece tirando foto com fãs e se preparando para o show.

“O retorno aos palcos foi assim… se olhando no espelho, colocando o fone, fazendo a selfie, tag dos fãs e mood Yasin. Obrigado a Deus e a vocês que somam com nós! Fé e marcha”, escreveu ele na legenda publicação.

Nos comentários, o ex-BBB recebeu apoio de Lexa. Os dois são casados, mas estão afastados desde a saída polêmica do artista do BBB 23. “Deus te abençoe”, escreveu a cantora. Darlin Ferrattry, sogra de Guimê e mãe de Lexa, também deixou uma mensagem para o genro: “Para cima”, publicou ela.

Expulsão e indiciamento

No dia 16 de março, MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 após assediarem Dania Mendez durante a festa do líder, que ocorreu na noite anterior.

No último dia 27 de abril, os dois participantes do reality show foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual contra a mexicana. Expulsos, Sapato e Guimê chegaram a pedir desculpas publicamente pelo que fizeram.