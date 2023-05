MC Ryan descobre problema nos pulmões e cancela todos os shows de maio

MC Ryan, nome em alta do funk paulista, anunciou a descoberta de um problema nos pulmões. Em publicação no Instagram, na tarde de sexta-feira (5), ele contou ter descoberto um quadro de pneumotórax bilateral. Para poder se tratar, ele cancelou a agenda de shows do mês de maio.

O diagnóstico de pneumotórax é dado quando existe presença de ar entre as duas camadas da pleura — membrana fina, transparente, de duas camadas que reveste os pulmões e o interior da parede torácica. O quadro pode resultar em colapso parcial ou total dos pulmões. A situação acontece por conta de uma doença ou mesmo um trauma.

Atualmente, o cantor está na Europa. Ele estava com uma turnê agendada nos próximos dias. Por recomendação médica, ele não pode andar de avião por conta da pressurização da aeronave.

O cantor chegou a passar mal em um show na Bélgica, na quinta-feira (4), e precisou ser internado. Nos próximos dias, ele seguirá para Portugal, onde realiza uma bateria de exames.