Treyce quer tentar recolocar 'Lovezinho' nas plataformas digitais após ser derrubada por gravadora

O conflito pela liberação da canção "Lovezinho" deve continuar a ganhar novos capítuclos. A carioca Treyce, intérprete da música, declarou ao G1 que está em tentativa para que o hit volte a ser publicado nas plataformas de streaming. A canção ficou famosa por ser uma versão de "Say It Right", assinada por Nelly Furtado.

A produção saiu plataformas de streaming após a Sony, gravadora que representa os direitos da artista canadense, mandar derrubar a faixa por falta de acordo sobre a autoria.

Treyce afirmou que, quando começou a fazer a música, o produtor e coautor WK, que tem 80% dos direitos autorais, disse para ela que "estava tudo certo e não ia dar nenhum problema".

"Porque meu medo era esse, de acontecer o que está acontecendo agora", contou Treyce ao portal de notícias.

Interesse em acordo

A cantora de 17 anos revelou que aceitaria um acordo em que 100% dos direitos autorais ficassem com os donos de direitos estrangeiros de "Say It Right", para que "Lovezinho" possa voltar ao ar, como foi proposto pela Sony.

A proposta inicial dos editores brasileiros foi de ceder apenas 30%.

A Sony Publishing, que representa a artista internacional, queria 100% da autoria da obra, além de cobrar uma multa de cerca de R$ 200 mil pelo uso sem autorização, conforme informações do portal G1.

O que aconteceu?

"Lovezinho" virou tendência nas plataformas digitais, ganhando repercussão e chegado até Nelly Furtado, que em fevereiro publicou um vídeo fazendo a coreografia atribuída à música, criada pelo influenciador Xurrasco.

No mês seguinte, a produtora dela entrou com o processo contra os brasileiros, já que a composição da melodia é de autoria dela e outros produtores norte-americanos, como Timbaland e Danja.

Segundo as regras sobre direitos autorais, WK deveria ter acordado a autorização de uso da canção antes de lançar o hit. Devido a isso, a Sony cobrou estes direitos e eles iniciaram a negociação.