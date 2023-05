Aos risos, Mari Fernandez responde a fã sobre motivo de não se casar com Nattan

Um fã mandou uma pergunta para Mari Fernandez no Instagram, nessa quinta-feira (4), questionado o motivo de a cantora não casar com Nattan. Aos risos, a artista cearense fez questão de esclarecer o relacionamento que tem com o cantor:

"Eu e Nattanzinho somos só amigos. Vocês têm que parar de criar essa fanfic que vocês criam que todo mundo que eu gravo eu tenho que pegar e namorar. Pelo amor de Deus, galera”, respondeu ela nos Stories.

Legenda: Mari respondeu a seguidor nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Mari e Nattan são cearenses e amigos desde antes da fama. Recentemente, inclusive, ele publicou um vídeo dos dois cantando em um bar antes de serem famosos.

“Hoje a gente não é bonito não, mas antes era o cão de feio, viu”, escreveu ele na legenda das imagens, brincando sobre a aparência física dos dois.