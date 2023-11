MC Daniel protege segurança após comentários de Wanderlei Silva: 'não aceito ninguém diminuir você'

O cantor MC Daniel criticou a postura do ex-lutador de MMA e UFC, Wanderlei Silva, por ter desafiado um segurança dele para luta. Nesta sexta-feira (24), o artista postou uma série de stories no Instagram. "Me posicionei porque não achei legal. Ele foi bem infeliz nas colocações dele. Quis me diminuir, quis humilhar o Souza de qualquer jeito. Não achei legal isso", afirmou.

Wanderlei propôs o desafio depois que o segurança de MC Daniel foi registrado em briga com homem que quis brigar com o cantor. A confusão teria iniciado porque a namorada do agressor, uma fã do funkeiro, pediu foto com o artista. Para o ex-lutador, o MC teve atitude de "bunda mole" por ficar provocando o cara atrás do segurança.

Veja também

"O segurança agiu de uma forma totalmente errada. O grandão quis se mostrar, quis bater no cara porque ele estava indefeso. Quero saber do valentão aí se você quer se testar com um cara que pode se defender e um cara do seu tamanho”, desafiou Wanderlei.

Em resposta a isso, Daniel disse que o ex-lutador que era um "tanga frouxa". "Nunca vi velho biscoiteiro, velho está em outras paradas. Você é o único velho biscoiteiro que quer hype. Se você fosse um grande lutador de UFC, você ia desafiar outro, mas, não, quer lutar contra um segurança de 25 anos, favelado, pobre e louco”, declarou o cantor.

O funkeiro ainda acrescentou: "Se eu fosse velhinho, da sua idade, eu ia estar tomando um vinho, ouvindo um som com a galera, dando uma viajada".