MC Brinquedo anuncia fim da carreira no funk após conversão religiosa

O funkeiro MC Brinquedo anunciou, na quinta-feira (30), o encerramento da trajetória no funk. O artista, cujo nome de batismo é Vinicius Ricardo de Santos Moura, revelou ter se convertido ao evangelho e decidiu compartilhar publicamente os motivos por trás da mudança.

O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, acompanhado de uma reformulação completa em seu perfil. O cantor apagou todas as publicações anteriores, removeu a foto de perfil e deixou apenas o depoimento com conteúdo religioso.

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No vídeo, o agora ex-funkeiro relembra o início precoce na música e os impactos da fama em sua vida pessoal. Segundo ele, apesar do sucesso e do reconhecimento conquistados ao longo dos anos, havia dificuldades que não eram visíveis ao público.

“Comecei a cantar ainda criança, com o coração cheio de vontade de viver tudo o que o mundo pudesse me oferecer. E ele me ofereceu muito, me deu nome, me deu fama, me deu multidão e também me deu os tropeços”, afirmou o MC.

MC fala sobre vazio emocional

Ao longo do relato, o artista destacou que a vida de celebridade escondia sentimentos profundos de insatisfação. Ele mencionou erros, noites difíceis e um vazio emocional que, segundo suas palavras, não foi preenchido nem pelo sucesso musical.

“Os erros que ninguém vê na foto, as noites que ninguém posta e o vazio que nenhum hit consegue preencher”, declarou, ao confirmar a decisão de encerrar sua carreira no gênero.

MC Brinquedo ganhou notoriedade ainda na infância, tornando-se um dos principais nomes do funk paulista a partir de 2014.

Conhecido pelo estilo irreverente e cabelos coloridos, acumulou centenas de milhões de visualizações e fez parte da produtora GR6 Explode, referência no cenário do funk nacional.

Nos últimos anos, o artista vinha apostando em letras mais conscientes e em parcerias com nomes relevantes do funk e do trap. Agora, ele afirma encerrar esse ciclo em busca de uma nova fase guiada pela fé.