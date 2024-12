Marrone, da dupla com Bruno, presenteia irmão com carro importado avaliado em R$ 300 mil

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, mostrou nas redes sociais o presente que deu de Natal para o irmão, Valdir: uma RAM Rebel DS 2024, avaliada em R$ 300 mil.

O artista explicou que o irmão sempre o ajudou, e o carro importado é uma forma de demonstrar gratidão. “Estou com meu irmão, que sempre me ajudou na vida. Tenho uma enorme gratidão por ele. Dizem que Papai Noel não existe, mas ele existe, sim! Papai Noel está aqui, presenteando o irmão com um carro maravilhoso”.

Marrone também destacou a importância de presentear as pessoas que lhe ajudaram. "Seja grato à sua família e às pessoas que te ajudaram. Meu irmão é uma dessas pessoas e hoje está recebendo sua recompensa. Faça o bem porque a recompensa sempre vem", frisou.

Além de Valdir, Marrone ainda tem cinco irmãos. Ele e Bruno, apesar da dupla, não são parentes. Os dois se conheceram por meio do cantor Leonardo, que os apresentou.