Marília Mendonça é processada por ex-empresário, que pede R$ 9 milhões

Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião no ano passado, está sendo processada pelo ex-empresário, Gabriel Ramalho, que quer R$ 9 milhões da herança da sertaneja por suposta dívida trabalhista.

O imbróglio judicial foi divulgado nesta quinta-feira (15) pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, que apurou que a mãe da cantora, Ruth Moreira, esteve no Tribunal do Trabalho de Goiânia, na quarta (14), para audiência com Ramalho.

Segundo Dias, o ex-empresário de Marília detinha 10% dos ganhos da carreira da artista e foi um dos que apoiaram sua carreira no início, atuando no intermédio entre a cantora e outros nomes do mercado da música.

Alega ter sido funcionário

O colunista publicou ainda que, no processo, Ramalho alega que era funcionário de Marília e recebia um salário de R$ 200 mil mensais para atuar na parte financeira de sua carreira.

Por isso, após a morte dela, ele diz ter direito a receber o valor de R$ 9 milhões por "acordos não pagos".

Parceria rompida

Ramalho e a "rainha da sofrência" eram bastante próximos. Tanto que o ex-empresário chegou a ser padrinho de casamento da mãe da cantora. No entanto, por discordar de algumas atitudes do então parceiro, Marília decidiu revogar as procurações dele e ambos romperam a relação.

Entre os amigos e familiares da sertaneja, Ramalho ficou mal visto. Muitos, segundo Leo Dias, questionavam a rotina de luxo que o empresário levava enquanto Marília ainda tentava alavancar a carreira e o viam como agressivo e perigoso, por ele andar sempre armado.