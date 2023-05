Marília Mendonça bate novo recorde ao atingir 10 bilhões de reproduções no Spotify

A rainha da sofrência mais uma vez bateu novo recorde na indústria musical. Na última segunda-feira (3), Marília Mendonça se tornou a primeira brasileira a alcançar 10 bilhões de reproduções no Spotify. Ao todo, ela registra mais de 13 milhões de ouvintes mensais.

Há cerca de cinco meses, a cantora já tinha atingido 9 milhões na plataforma de música. No Spotify Brasil, ela ainda lidera com as cinco canções mais ouvidas.

Marília Mendonça morreu em uma queda de um avião de pequeno porte em novembro de 2021, no interior de Minas Gerais.

EP póstumo de Marília Mendonça

Em dezembro de 2022, um projeto de EP póstumo foi lançado quase um ano após a morte da cantora. Ele reúne músicas gravadas por ela na live 'Serenata', feita em maio de 2021.

O EP tem seis faixas, incluindo 'Leão', uma parceria entre a sertaneja e o cantor Xamã. A canção é uma das mais ouvidas do Spotify Brasil.