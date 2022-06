Mari Fernandez, atração da Vybbe Junina, lembra São João no interior de Alto Santo

Natural de Alto Santo (CE), Mari Fernandez é um dos mais em alta do forró na atualidade. Ela é a grande atração do encerramento da primeira edição do evento Vybbe Junina, neste domingo (26), no Colosso.

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — a cearense relembrou das festas juninas da infância e adolescência. "Adorava os vestidinhos de quadrilha. Minha mãe me enchia de pintinhas, fazia aquele típico penteado. Na adolescência, as comidas tradicionais eram o maior atrativo", declarou Mari Fernandez.

Assista entrevista:

No bate-papo, a cantora falou ainda sobre as comidas e músicas que não podem faltar nas festas. "Vatapá, canjica e pamonha não podem faltar nas festas juninas Já a música que eu sempre canto nos eventos é 'São João da Terra', da banda Mastruz com leite".

Boa fase na música

A cantora cearense é um dos nomes do Estado em ascensão musical. Ela emplacou sete músicas no Top 200 do Spotify Brasil. Ela também ficou no Top 10 dos nomes mais ouvidos da plataforma, sendo a sexta colocada.

No YouTube, Mari Fernandez também alcançou um dado importante. Ela atingiu a meta de ser a quarta artista mais ouvida na plataforma de vídeos.

Último dia da Vybbe Junina acontece no domingo (19)

O evento Vybbe Junina encerra programação da primeira edição da festa no domingo (26). A festa conta ainda com um repertório recheado de muito forró das antigas de Laninha Show, além da dupla Ícaro e Gilmar trazendo muito sertanejo.