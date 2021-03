Márcia Fellipe grava DVD com Flay, Gabi Martins e Tierry em Fortaleza

A cantora de forró Márcia Fellipe grava, neste sábado (6), um DVD em Fortaleza. Para participar da produção audiovisual, ela convidou nomes como Flay, Gabi Martins e Tierry.

Em stories no Instagram, Gabi Martins revelou ainda que participam do DVD de Márcia Fellipe, o cantor e sanfoneiro Tarcísio do Acordeon e a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.





Flay, Gabi Martins e Tierry chegaram pela manhã na Capital cearense e ficaram hospedados em Hotel na Praia de Iracema. A forrozeira Márcia Fellipe não deu mais detalhes da produção audiovisual nas redes sociais. Na tarde deste sábado (6), ela publicou stories no Instagram passando por procedimentos estéticos .

Live "Nossa História"

Em fevereiro deste ano, a cantora Márcia Fellipe chamou atenção na live "Nossa História", mediada por Taty Girl. Com outras 14 cantoras, a forrozeira cantou sucessos do forró eletrônico.



Márcia Fellipe chamou atenção pelo corte de cabelo. De franja, ela foi assunto nas redes sociais. Os fãs aprovaram o visual da cantora.