Joyce Tayná grava DVD no mês de março; Eric Land e Márcia Fellipe são alguns convidados

A cantora de forró Joyce Tayná prepara a gravação de mais um DVD da carreira. A forrozeira filma, no dia 9 de março, a produção audiovisual. Para feats na produção audiovisual, ela convidou Eric Land, Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Taty Girl e Wallas Arrais.

No fim de semana, ela gravou no estúdio do cantor Wesley Safadão, vozes para o novo DVD. Ela também já fez ensaios com Wallas Arrais e Eric Land. O DVD será gravado pela VTX Filmes.

Com um forró romântico, conhecido por "forró de favela", a forrozeira conquistou milhares de fãs no Nordeste.

Versão de "Someone You Loved"





A cantora Joyce Tayná, conhecida pela passagem na banda Conde do Forró, lançou trabalhos durante o início da pandemia do coronavírus. A forrozeira gravou "Agora é Tarde" — versão de "Someone You Loved" de Lewis Capaldi. Em carreira solo, ela vem procurando atuar fortemente na criação de novos produtos audiovisuais. A versão em forró de "Someone You Loved" é assinada por Joyce Tayná e Luciene Arruda.