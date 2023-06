Mano Walter fala de saudade dos filhos no São João: 'quando saio é o José chorando'

A agenda de 30 shows no período junino deixa o coração de Mano Walter feliz, mas ao mesmo tempo cheio de saudade. Com dois filhos pequenos em casa, o forrozeiro diz que quando deixa o lar presencia um deles chorando. Em entrevista exclusiva à coluna É Hit — nos bastidores do São João de Campina Grande (PB) — o alagoano falou da logística para ver os herdeiros.

Mano Walter é pai de José, 2, e Maria de cinco meses. Segundo o alagoano, o sentimento de saudade também é compartilhado com a esposa — a modelo e digital influencer Débora Silva.

Assista à entrevista:

"Sempre que dá, eu dou uma passadinha em casa. Dou um abraço neles. Acho que duas vezes no mês vai da pra passar. No dia que vou passar em Maceió e passei ontem também. Quando saio é o José chorando, a mulher", explicou o forrozeiro sobre o período junino.

No futuro, Mano Walter diz que quer levar os herdeiros aos shows. "Eles entendem que essa é a minha profissão. Aos poucos, as crianças vão entendendo. Daqui uns dias, eles estarão comigo na estrada, com o papai, se Deus quiser".

Lançamentos musicais

Mano Walter celebra o São João com o segundo lançamento do projeto “Do Jeito Que Vocês Gostam”, composto por sete regravações de sucessos do forró e sertanejo, que ganham a roupagem do forró de vaquejada.

As faixas “Inglaterra”, “Flores em vida”, “Eu tô louco”, “Escrito nas estrelas”, “Senta sem amor”, “Volta pro teu vaqueiro” e “Ninguém se machuca” estão disponíveis nas plataformas digitais.