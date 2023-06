João Gomes chora de emoção durante show no São João de Caruaru; veja vídeo

O cantor João Gomes, neste sábado (24), se apresentou no palco do São João de Caruaru pela segunda vez esse mês e novamente se emocionou. Em agradecimento ao carinho do público, João não conteve as lágrimas e chorou por se apresentar no palco da festa que leva o nome de "Maior e Melhor do Mundo".

"Se vocês vieram a fim de me ver chorando hoje, tá quase. Muito obrigado, de todo o meu coração. Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa festa. Sou muito feliz por ser pernambucano", disse o cantor e, em seguida, não conteve o choro. João Gomes se apresentou no principal fim de semana dos festejos juninos, em que é celebrado o Dia de São João.





João Gomes seguiu emocionado falando com o público: "É que tem aquela hora que a gente sente que tá indo no caminho certo. Desde a hora que eu entrei nesse pátio aqui eu lembrei a sensação que eu senti ano passado", declarou. Em 2022, ele se apresentou pela 1ª vez no São João de Caruaru e também chorou.

O cantor, que é pernambucano, agradeceu o carinho do público que durante o show enfrentou uma chuva. A apresentação durou quase 2 horas no dia de São João.

Ainda no show, João Gomes convidou a Banda de Pífanos de Caruaru, a mais antiga da cidade, para subir ao palco. Com cinco integrantes, a Banda de Pífanos foi ovacionada pelo cantor e pelo público.