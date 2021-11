Maiara e Maraisa e os irmãos Henrique e Juliano retomam shows após morte de Marília Mendonça

A morte repentina de Marília Mendonça em um acidente aéreo abalou o país. Cantores do forró e sertanejo cancelaram e até adiaram agenda de shows no fim de semana marcado pelo velório e sepultamento da sertaneja. Nesta sexta-feira (12), as gêmeas Maiara e Maraisa e os irmãos Henrique e Juliano retomam os eventos no país.

Os cantores tiveram extrema relevância na carreira de Marília Mendonça, além de assinar projetos musicais com a sertaneja. No velório, marcado por forte emoção, eles homenagearam a amiga cantando hits da sertaneja e louvores.

No cortejo até o enterro, Maiara e Maraisa e os irmãos Henrique e Juliano foram em cima do carro do Corpo do Bombeiros, ao lado do caixão da cantora em sinal de amizade e companheirismo.

Legenda: Maiara e Maraisa participaram de velório e sepultamento de Marília Mendonça Foto: Reprodução/TV Globo

Agenda pelo País

Maiara e Maraisa anunciaram agenda de 13 a 27 de novembro. As irmãs vão percorrer cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.

Os irmãos Henrique e Juliano divulgaram programação do fim de semana nas redes sociais. Eles farão shows em Paraíso (TO), Redenção (PA) e Araguaína, de 12 a 14 de novembro.

As apresentações das duplas sertanejas devem contar com homenagens para Marília Mendonça.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit