Maiara e Fernando Zor rompem noivado

Os cantores sertanejos Maiara e Fernando Zor romperam o noivado nos últimos dias. Conforme divulgado pelo colunista Léo Dias, fontes próximas ao casal teriam confirmado o término e explicado que o relacionamento passava por 'turbulências', desta vez, devido ao ciúmes de Fernando.

Relatos extraoficiais indicaram que Henrique, da dupla Henrique e Juliano e amigo de Maiara, vinha incomodando Fernando devido a sua amizade com a companheira. Fontes contaram que Fernando não queria que a noiva se aproximasse do amigo e sequer cantasse as músicas dele.

Quando a sertaneja surgiu no Instagram cantarolando uma música da dupla amiga, Fernando Zor teria tido mais uma crise e o noivado de quase seis meses chegado ao fim.

Fernando foi visto curtindo baladas em Miami e Maiara parece não ter ficado para trás. No fim da noite desse sábado (4), a cantora Anitta publicou, nas suas redes sociais, vídeo acompanhada da recém-solteira dizendo: “Olha quem vai sair comigo hoje, vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive querida que você está vivendo errado”.

Anitta denominou o relacionamento dos sertanejos como 'iôiô', se referindo às muitas idas e vindas do casal: "iôiô foi feito só para criança brincar, gata! Vai, vai... anota essa!". Nas redes sociais, a funkeira completou o apoio a amiga dizendo que elas estavam soltas em Miami.

Anitta A jiripoca vai piar com essa daqui ou não me chamo Larissa de Macedo Machado. Ano passado chamei ela para a Croácia, e ela não foi... Perdeu uma senhora viagem, vários bofes"

Salto de paraquedas

Maiara e Fernando noivaram em fevereiro deste ano, em Dubai. O pedido aconteceu logo após salto de paraquedas. Fernando contou que "queria que esse momento fosse diferente e especial, do jeito que o nosso amor merecia".

Já a cantora irmã de Maraisa, ao aceitar ficar noiva, expôs que havia pedido a Deus sabedoria "para construir uma vida juntos, eu renasci como mulher depois de ter conhecido o Fernando".