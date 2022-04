Maiara e Fernando se beijam em show e confirmam a volta do relacionamento

O casal Maiara e Fernando Zor trocou beijos em público, nesse domingo (17), enquanto a cantora realizava um show com a irmã Maraísa. Assim, os dois confirmaram os boatos de que estão juntos novamente.

Apesar disso, segundo o colunista Leo Dias, os dois têm optado por manter um relacionamento mais íntimo e menos exposto. Para isso, teriam estipulado uma série de regras em conjunto.

Veja o momento do beijo:

O beijo de milhões 🥰

não consigo mais sair desse video 🐦❤🐦 pic.twitter.com/fxJvhS1UCt — maiara e fernando maraisa 🥰❤ #TourMetamorfose🦋 (@mafe_e_mem) April 18, 2022

O beijo entre os dois foi gravado por alguns dos fãs, que estavam presentes próximos ao palco. Nas imagens, os dois sorriem, e Fernando sobe em uma caixa no começo da estrutura. Com o aplauso dos presentes no show, o casal se beija.