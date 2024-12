Mãe de Nattan aparece dançando com Rafa Kalimann, e ex-nora deixa de segui-la

Rosilene Santos, mãe do cantor Nattan, publicou, na quarta-feira (25), um vídeo dançando forró com Rafa Kalimann, a nova namorada do filho. Ela também postou uma foto com a ex-BBB no feed do Instagram, e recebeu o carinho da atriz: “Sogra, que delícia de noite”, escreveu Rafa.

Rosilene tinha um ótimo relacionamento com a ex-nora, a cearense Layla Samylle, e torcia para o casamento dela com Nattan, já que eles estava projetando uma casa juntos. No entanto, após as postagens, Layla deixou de seguir Rosilene. A mãe de Nattan continua acompanhando a cearense nas redes sociais.

Nattan passou o Natal com a família de Rafa em Uberlândia (MG). Nas redes sociais, mostrou que ganhou de presente da namorada uma guitarra autografada pelo seu maior ídolo, o cantor Djavan.